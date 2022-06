Medvedev: Posezanje za Krimom znacilo bi treci svetski rat

MOSKVA – Svaki pokušaj posezanja za Krimom smatraće se objavom rata Rusiji, a ako to učini država koja je deo NATO, to će značiti sukob sa celom Severnoatlantskom alijansom, to će zapravo biti treći svetski rat, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev govoreći o posledicama mogućeg ulaska Ukrajine u NATO.

To bi bila totalna katastrofa, rekao je Medvedev u intervjuu za „Argumente i činjenice“, a prenela je agencija RIA Novosti.

Vrhovna rada Ukrajine je u decembru 2014. izmenila dva zakona, napuštajući vanblokovski status države.

U februaru 2019. godine, parlament u Kijevu je usvojio amandmane na Ustav, čime je osiguran kurs zemlje ka EU i Severnoatlantskom savezu.

(Tanjug)

