Micotakis: Ankara ima imperijalističke fantazije

ATINA – Nakon samita Kipar-Egipat-Grčka u Nikoziji, grčki premijer Kiriakos Micotakis optužio je Tursku da krši međunarodno pravo i ocenio da Ankara ima „imperijalistečke fantazije“.

„Ankara ima imperijalističke fantazije i pokušava da ih realizuje ratobornim ponašanjem od Sirije do Libije, od Somalije do Kipra, od Egeja do Kavkaza. Sve navedeno prati niz jednostranih provokacija praćenih ekstremističkom, čak često neprijateljskom retorikom. Saglasni smo da takvim ponašanje Turska očigledno krši međunarodno pravo, dovodi u pitanje sprovođenje međunarodnih ugovora i paralelno podriva regionalnu bezbednosti, često kršeći odluke Saveta bezbednosti UN i EU“, izjavio je Micotakis tokom zajedničke konferencije za novinare po završetku 8. samita Kipar-Egipat-Grčka održanog u Nikoziji.

