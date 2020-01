Miišustin i Medvedev sa ministrima vlade u ostavci

MOSKVA – Novi premijer Rusije Mihail Mišustin i njegov prethodnik Dmitrij Medvedev sastali su se danas sa ministrima vlade u ostavci, a u razgovoru je istaknuto da je glavni cilj u narednom periodu realizacija svih zadataka koje je naložio predsednik Vladimir Putin tokom obraćanja pred poslanicima Federalne skupštine.

Medvedev je zahvalio prisutnim kolegama na minulom radu i izrazio je nadu da će oni nastaviti da dobro obavljaju svoj posao dok ne bude formiran novi saziv vlade.

„Tako to i treba da bude u ovim situacijama, to je normalno za bilo koju zemlju, nema tu ničeg posebnog“, istakao je on i dodao: „Događaju se određene promene u zemlji, bilo da je reč o ustavnim ili nekim drugim promenama“, preneo je Sputnjik.

Medvedev je rekao i da je posao ministara jedan od najtežih, koji iziskuje maksimum napora i meta je kritika celog naroda.

„Reći ću otvoreno, mnogo toga smo učinili, a ponešto i nismo. Ciljevi su bili ambiciozni, zadaci složeni i veoma važni za našu zemlju“, dodao je Medvedev.

Mišustin je rekao da će obaviti novu rundu sastanaka sa ministrima nakon što bude objavljen novi saziv vlade.

„Najvažnije je da se fokusiramo na izvršavanje stavki koje je izneo predsednik Vladimir Putin“, naglasio je ruski premijer.

