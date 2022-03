Milanović: HR ne komada BiH, a bogami ni Srbija ili Rusija

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović poručio je danas da Hrvatska ne priprema agresiju, niti komada BiH, a bogami, kazao je, ni Srbija ili Rusija, jer to ne mogu.

Milanović je u obraćanju javnosti iz Slavonije rekao da je hrvatski interes u BiH ravnopravnost tri naroda, što je, kako je naveo, veoma važno za mir.

“Ako se Ukrajini daje kandidacijski status za EU, Bosna ga je zaslužila davno. Ako Brisel ne razume dovoljno situaciju, onda to diplomatija treba da objasni”, rekao je Milanović komentarišući situaciju u vezi sa izbornom reformom u BiH.

„Hrvatska ne komada BiH, niti planira ikakvu agresiju, a bogami ni Srbija ni Rusija, jer ne mogu. Ovo je prvi put gde mesecima trpimo svinjarije iz Brisela… Hrvatski interes je ravnopravnost sva tri naroda u BiH. To je jako važno za stabilnost te države”, kazao je.

Milanović je rekao da NATO nikad nije doživio traumu da bi se govorilo o smrti.

„Ali, ima problema. Nikad NATO nije imao moždanu smrt. Spomenuli ste dron, to nisu ni Mađari uspeli da identifikuju. To NATO ne može da radi, to nije posao NATO, osim ako ne uđemo u svetski sukob i aktivira se član 5. Onda NATO preuzima vaše nebo, a to može samo SAD, ne mogu ni Englezi“, rekao je hrvatski predsednik.

Rekao je da SAD garantuje bezbednost u NATO-u, kao i da je Hrvatska u Alijansu ušla samo zbog Amerikanaca.

„Ova vozila, helikopteri su američki poklon. O NATO-u sve racionalno. Postoje sposobnosti koje imaju samo Amerikanci. Kad vidim da Rusija eksperimentiše s novim hipersoničnim oružjem, ne osećam se dobro…“, rekao je Milanović je za Rusiju rekao da je „hladna“ i mračna država“.

Rusiju, dodao je, Hrvatska ne može meriti svojim aršinima, jer je drugačija.

(Tanjug)

