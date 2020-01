Milanović i Kitarović opet o Srbiji

ZAGREB – Kandidat za predsednika Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da on, dok je bio premijer, ni u kakav trgovinski rat sa Srbijom nije ušao, već da je samo želeo da zaustavi migrante da uđu u Hrvatsku.

Milanović je tokom sučeljavanja sa Kolindom Grabar Kitarović, a uoči drugog kruga predsedničkih izbora, rekao da je to još jedna od neistina hrvatske predsednice, preneo je sinoć HRT.

„Dakle, nikakav trgovinski rat, pritisak na (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića koji je lagao nas, baš me briga ako sam ja lagao njega, a nisam. To je bio pritisak da se zaustavi ta reka gde smo ljude transportovali u Mađarsku i Sloveniju. Prema tome, ponovo bih tako postupio da izbegnem da Hrvatska bude hot spot. To što su tada radili gospođa Kitarović, Hebrang, Karamarko je izdaja“, rekao je Milanović.

Grabar Kitarović je na to rekla da je to Milanović namerno uradio jer toliki broj ljudi nije trebalo da uđe u Hrvatsku i optužila ga da je „spoljnu politiku spalio do temelja“.

Ona je, govoreći o spoljnoj politici Hrvatske, rekla da je saradnja sa državama jugoistočne Evrope, od Srbije, BiH do svih ostalih, više nego poželjna.

„Štaviše, ja želim da sve te države uđu u članstvo EU pod pretpostavkom da ispune sve kriterijume. I naravno da ćemo raditi na trgovinskoj razmeni. Međutim, gospodine Milanoviću, vi ste uspeli da nas posvađate sa svim susedima. Žilet-žica na granici sa Slovenijom, s Mađarskom. Posvađali ste se sa Vučićem. Tamo gde ja gradim, vi rušite“, rekla je Grabar Kitarović.

Govoreći o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, Grabar Kitarović je rekla da je suvereno pravo te zemlje da donosi svoje zakone i da ne želi da komentariše, jer bi to bilo mešanje u unutrašnje stvari druge države, na šta joj je Milanović odgovorio da ima dvostruke kriterijume i da iza svega stoji zvanični Beograd.

„Iza ovog što se događa u Crnoj Gori stoji Beograd, čaršija. Svaki dan razgovaram s ljudima u Crnoj Gori“, rekao je Milanović i dodao da smatra da sukob ne može eskalirati van Crne Gore.

Drugi krug predsedničkih izbora u Hrvatskoj održava se u nedelju, 5. januara.

(Tanjug)