Milanović: Neko opstruiše nabavku oklopnih vozila, pratim ga

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović je na zemljotresom pogođenom području Banije komentarisao danas nabavku oklopnih vojnih vozila tipa Bradley za koje je rekao da im ih SAD praktično poklanjaju, ali da neko to opstruiše, uz poruku da tog nekog prati i da o tome zna mnogo više nego što se misli.

Ogradivši se da to nije tema sada za ljude koji se bave bitnijim pitanja, Milanović je rekao:

„Amerika nam ta oklopna vozila praktično poklanja, a neko pokušava to da onemogući. Kada bi cela Hrvatska vojska bila opremljena takvim vozilima, bila bi prejaka. Onaj ko to opstruiše, to je kao da činiš krivično delo nepružanja pomoći“.

Predsednik je pozvao građane da prate kako o tome izveštavaju neki mediji, a kao primer je naveo zagrebački Jutarnji list, koji, kako kaže, to radi po „diktatu vlade i Ministarstva odbrane. Milanović je podsetio da rok za američku ponudu za borbena vozila ističe krajem januara, kao i da je ministar Mario Banožić pre par dana dobio pismo iz Pentagona u kojem ga, kako kaže, požuruju da donese tu odluku.

„Neko ko očito ima poslovne planove opstruira dar koji nam nudi SAD. To nije milijardu dolara, nego 150 miliona. Stvar je dramatična. Neko ne želi da HV dobije nešto što je bitno za odbranu zemlje. Mi smo članica NATO-a, ljudi nam nude na poklon nešto što je jako vredno, što za mali novac možemo pretvoriti u sistem koji će Hrvatskoj koristiti najmanje 20 godina… Onaj ko to opstruiše neka zna da ga pratim i da znam više nego što misli da znam”, rekao je Milanović, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

