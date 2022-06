Milanovic: Nigde ne pise da Srbija treba da prizna Kosovo

MADRID – Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas za Tanjug da u dokumentima EU nigde ne piše da Srbija mora da prizna tzv. Kosovo.

Na pitanje Tanjuga da razjasni ono što je ostalo nedorečeno sa Prespa foruma u Ohridu u Severnoj Makedoniji, da u dokumentima EU piše da Srbija mora da prizna tzv. Kosovo, predsednik hrvatske je odgovorio da nigde ne piše da Srbija mora da prizna Kosovo da bi pristupila EU.

On je rekao da je ovo poslednji put da priča na tu temu, kao i da neće više na tome da insistira, kao i da je to spomenuo zato što zna da će se teško dogoditi makar, kako kaže, u ovoj postavi.

„Srbija to neće napraviti zato što se političari koji je vode za to ne usuđuju ili možda duboko veruju da je to pogrešno, narod tako razmišlja, ali to je cena koja će se od Srbije očekivati kako bi ona postala nešto više u EU“, naveo je Milanović.

Hrvatski predsednik dodaje da je pitanje da li to Srbija želi i kaže da je to odluka srpskog naroda koji je na predsedničkim izborima izabrao za predsednika Aleksandra Vučića.

Kaže da Vučić ima mandat kao i Viktor Orban i da su oni legalno izabrani na izborima i koji su legitimni predstavnici svojih političkih zajednica i nacionalnih država.

„Kao takve ih treba tu i tamo bocnuti, ali prihvatiti da su takvi“, ocenio je Milanović.

Milanović podseća i da je nemački kancelar Olaf Šolc rekao da Srbija treba da prizna nezavisnost Kosova da bi postala članica EU.

„Vučić se jako čudio, a Šolc je bio direktan. I Vučić ga je pitao gde to piše, Šolc rekao nigde, ja ti kažem. To je tako, s tim što znamo da još ima pet država EU koje nisu priznale Kosovo i ne vidim da će se to promeniti“, navodi hrvatski predsednik.

Dodaje da je sve to ušlo u inerciju i da je teško preokrenuti i navodi da Rumunija ne priznaje tzv. Kosovo iz prijateljstva prema Srbiji.

Ponavlja da je na srpskom narodu da odluči šta želi, da li želi članstvo u EU kao garant bolje budućnosti.

Ipak, primećuje da se zemlja može razvijati, dobro organizovati i dobro funkcionisati i da nije EU, a da ima status „asocijacije“.

„EU košta, puno nudi, ali u stvari jako je teško to sve uzeti“, istakao je Milanović.

Navodeći da Hrvatska ima u EU godišnje takozvani plus, vrlo paušalno izračunato 700 i nešto miliona evra, Milanović kaže da je to mali novac.

Dodaje da su se odrekli svih prihoda od carina, što je takođe mali novac, ali skoro isti takav.

„Dakle, to je sistem koji je dizajniran za najbogatije i kada je stvaran stvarali su ga najbogatiji i polako su u njega puštali siromašnije. Španija je najveći beneficijar, oni su imali najviše koristi, jer je u jednom trenutkom bila jedna od dve ili tri najsiromasnije države i to se vidi na svakom koraku. Više toga nema“, zaključio je Milanović.

(Tanjug)

