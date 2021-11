Milanović nije pozvan na ručak u vladi sa Makronom

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović nije pozvan da prisustvuje svečanom ručku povodom posete francuskog predsednika Emanuela Makrona, a iz vlade tvrde da mu je ponuđeno da priredi večeru, ali je on to odbio.

Makron je prvi šef države koji posećuje Hrvatsku od njene samostalnosti.

On će doputovati sutra u dvodnevnu posetu Zagrebu, gde će mu formalni domaćin biti premijer Andrej Plenković.

U četvrtak će francuskog predsednika najpre sa svim državnim počastima primiti predsednik Milanović, a potom premijer Plenković u Banskim dvorima.

Plenković je domaćin i svečanog ručka, ali predsednik Milanović neće biti na njemu jer, kažu u njegovom kabinetu da nije dobio poziv. Poziv je, međutim, dobilo troje zaposlenih u Kabinetu predsednika.

„Na tom ručku neće biti visoki državni zvaničnici, već predstavnici civilnog društva, privrednici i kulturni predstavnici. Pozvan je šef Kabineta predsednika Hrvatske, diplomatski savetnik…“, pojasnio je šef Plenkovićevog kabineta Zvonimir Frka Petešić.

Ovu situaciju je komentirasao i Plenković.

„Bilo mu je (Milanoviću) ponuđeno da bude domaćin večere ili ručka, to je odbio, ja sam preuzeo da budem domaćin i večere i ručka“, kazao je premijer, koji je upitao i „otkud to kao tema“.

„Koga to briga? To se događa ne znam koliko puta, šta se to zbiva pa da morate smešne teme koje baca u etar mene da pitate. Idite i pitajte ga zašto nije hteo da bude domaćin ručka i večere, a ne meni zahvaljujući kojem Makron dolazi“, kazao je premijer i dodao:

„Makrona sam pozvao ja, ja sam mu domaćin. Ponuđeno je Milanoviću da bude domaćin ručka ili večere, on je to odbio. Mi smo ponudili kao dobri domaćini, on to odbija. Sada me pitate da li se ne možemo nešto dogovoriti?“.

(Tanjug)

