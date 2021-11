Milanović o licemerju u izboru ambasadora

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović komentarisao je danas u Vukovaru sukob sa šefom diplomatije u vezi izbora ambasadadora, a nakon što su javnosti procurela neka imena, među kojima je i jedan za kojeg mu je, kaže, Gordan Grlić Radman rekao da mu je otežavajuće to što je Srbin.

„Neka imena su izmišljena, nisu aktuelna. Za jednog čoveka mi je rekao da je Srbin, i to u prisustvu Orsata Miljenića u Generalnoj skupštini UN. Na to sam mu rekao da ću ga prebaciti u drugi red. Inače, taj čovek uopšte nije Srbin, ali to je potpuno nebitno“, rekao je Milanović danas novinarima u Vukovaru.

Za istoričara Ivu Goldštajna, čije ime se našlo u medijima da bi trebalo da bude ambasador u Grčkoj, Milanović je rekao da je on držao Titovu sliku u kancelariji.

„Ja to ne preporučujem, ali kako nekome uzeti to pravo kad je Tuđman deset godina držao Titovu bistu“, rekao je Milanović i dodao:

„Kako to da uzmeš nekom Goldštajnu? To je vrlo nisko, pokazuje da se prema ljudima ponašaju kao prema čunjevima. Ne radi se tu o Goldštajnu, on je ugledni profesor, s njim se mnogi neće složiti, u nekim stvarima ni ja“.

a bi se, ističe, nekome napakostilo, jer je držao Titovu sliku, u pitanje je doveden i Davor Ivo Štir, koji je, kako je rekao, uređivao ustaške novine.

Podsetio je da je Štiru bio šef u Ministarstvu spoljnih poslova, kao i da ga je predložio za napredovanje, ali ga nije pitao šta mu je bio deda.

„Znam šta mu je bio deda. Čepinski ubica i ratni zločinac. To više nije bitno. Preko toga pokušavam da pređem. Da bi mi onda Grlić, čiji je otac bio istaknuta komunjara, direktor Kafilerije koju su privatizovali kao porodica, predsednik partije lokalne, držao lekcije o Titu. A to koordinirao (Andrej) Plenković za kojeg znamo koje je sorte. To je takvo licemerje, to uništava društvo“, zaključio je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

