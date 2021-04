Milanović o skidanju hrvatske zastave u Beogradu

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović tvrdi da u Hrvatskoj ne može da se dogodi da neko skine zastavu sa zgrade Ambasade, kao što je to bio slučaj sa hrvatskom zastavom u Beogradu.

Milanović je u Križevcima novinarima rekao da je mislio da je taj objekat čuvan.

„Mislio sam da je to čuvan objekat, u Hrvatskoj se to ne bi dogodilo. A što se tiče ambasadora (Hida Biščevića), on je sluga hrvatskih manjina gde god ih ima“, kazao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

