Milanović: Odnos prema Hrvatima u BiH najveći problem

IMOTSKI – Hrvatski predsednik Zoran Milanović rekao je danas da trenutno kao najveći akutni problem koji preti da preraste u hronični vidi odnos prema Hrvatima u BiH.

„Zulum koji se zadnjih nekoliko godina više nego ikada sprovodi nad političkim Hrvatima i njihovim političkim položajem, ponosom i statusom kao konstitutivne zajednice u BiH je do sada nezabeležen“, rekao je Milanovic na obeležavanju 31. godišnjice osnivanja 115. brigade hrvatske Vojske u Imotskom, prenela je Hina.

On smatra da se to radi s više bezobrazluka i planske rešenosti nego ikada do sada. Hrvatska po njegovim rečima ima instrumente i to miroljubive, kao i status jači nego ikada u istoriji da se to pitanje reši u korist istine, pravde, prava i hrvatskog interesa.

„Država služi tome da se to štiti. Hrvatska je oslobađala BiH i da nije bilo toga ne bi bilo Dejtona, ne bi bilo BiH“, rekao je on.

Zbog ponašanja politickog vođstva Bošnjaka prema Hrvatima, predsednik Milanović pozvao je Bakira Izetbegovića da vrati Hrvatskoj orden koji je njegovom ocu, Aliji Izetbegoviću uručio prvi hrvatski predsednik Franjo Tuđman.

Milanović je dodao da je celog života bio na strani slabijih ili onih koje je možda greškom doživljavao kao slabije, pa i na strani bosanskohercegovačkih Bošnjaka muslimana, ali da se na verbalno nasilje i pretnje fizičkim nasiljem od strane njihovog političkog vođstva, koje treba odvojiti od naroda Hrvatske, ne sme ćutati.

(Tanjug)

