Milanović: Pala Gabika, kadar premijera Plenkovića

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović je danas u svom maniru komentarisao hapšenje bivše ministarke i funkcionerke HDZ Gabrijele Žalac rečima da je „pala Gabika“ koja je, kako je naveo, kadar premijera Andreja Plenkovića.

“Pala Gabika, Plenkovićev kadar. Naravno, to je samo hapšenje, ali očito je bilo praćeno detaljno. Nadam se da će biti brzo završeno”, rekao je Milanović novinarima nakon otvaranja 6. takmičenja fizičke spremnosti u kasarni Prvi Hrvatski gardijski zbor.

“Bitno je da ne traje večno. Gospođa je Plenkovićev mladi kadar, to je taj zeleni kadar, zeleni po iskustvu, a po moralu tamnijih boja. Ima ih još”, rekao je Milanović pa dodao: “Nismo valjda mislili da će toliki novci dolaziti u Hrvatsku, a da to neće biti kontorlisano. To su ogromni novci, nabavke softvera su nužnost. Zarade su odlične, ali da moraju biti super, super, super odlične to ne. Koliko sam shvatio, radi se bildovanje firme s jednim zaposlenim. Kod cena ima svega, pogotovo kada se radi o softveru”, prenela je zagrebačka N1 tv.

Rekao je i da je Žalac „politički kadar Plenkovića“.

“To je politički kadar Andreja Plenkovića i sorry, to nije prvi put, to je bog te pitaj koji put. Nisam znao da je ona članica Predsedništva HDZ-a. I to je njegov izbor. Sjajan mu je odabir. Nije lako upravljati ogromnim sistemom jer nikad ne znaš ko ti može raditi iza leđa“, rekao je Milanović.

Tvrdi da HDZ ima „puno manju manjinu, puno tanju izbornu pobedu“, ali ima, kaže, veću kontrolu i odgovornost za sistem od njega.

Žalac je uhapšena juče, a prema policijskom saopštenju, postoji sumnja da su ona i još tri osobe sklopili štetan pravni posao kojim je isplaćen višestruko veći iznos od tržišne vrednosti isporučenog proizvoda u iznosu od 13,5 miliona kuna na štetu finansijskih interesa Evropske unije i Hrvatske.

Žalac je uhapšena u saradnji Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u koordinaciji sa Kancelarijom evropskog javnog tužioca u Hrvatskoj, zbog sumnje da je počinila privredni kriminal.

(Tanjug)

