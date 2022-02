Milanović: Plenković je u Briselu morao nešto da ižicka

ZAGREB – Hrvatski predsednik Zoran Milanović komentarisao je danas produžetak roka Evropske komisije za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti za saniranje posledica zemljotresa i dodo da je premijer Andrej Plenković u Briselu, kako je rekao, morao „nešto sitno da ižicka“, kako se Hrvatska ne bi totalno osramotila.

“Uvek se vraćamo na istu osobu (Plenković), koji nam je sad pokazao da se može nešto sitno i žicati u Briselu da se totalno ne osramotimo. Dakle, nije totalna blamaža, samo je blamaža”, rekao je Milanović.

Na pitanje da li Hrvatska ima uticaj u Briselu, Milanović kaže da nema nikakav.

“To je naprosto izbegavanje totalne blamaže. Ovo je samo blamaža. Dakle, nije blamaža što nisi iskoristio sve, to je nemoguće i to sam rekao, rekao sam da dam vladi neku odstupnicu jer su ih napadali maltene zašto nije iskorišćena svaka lipa“, rekao je Milanović.

On je odgovarajući na pitanja novinara u Požegi rekao da to u ovakvim situacijama ne vredi.

„U ovakvim situacijama koje su izvanredne, koje su hitne, iskoristićeš nešto, nešto nećeš. Mi nismo iskoristili ništa. Praktično ništa”, rekao je Milanović i dodao:

“I sad je on otišao tamo, s nekim je razgovarao, što samo pokazuje koliko je sistem arbitraran, ako su takve intervencije moguće. A šta vam to govori? Da to može svaki premijer. Ali opet ostaje činjenica da je tamo nekoga morao povlačiti, u ime Hrvatske, za rukav, žickati. Mene je sramota toga. Ja bih bio ponosan da smo potrošili 50 posto i gotovo”, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

