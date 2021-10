Milanović poručio Plenkoviću da obuzda jarane

ZAGREB – Predsednik Zoran Milanović komentarisao je danas odluku odluku ministra odbrane Marija Banožića o penzionisanju vojnog brigadira Elvisa Burčula, zatražio da ta odluka bude povučena, a premijeru Andreju Plenkoviću poručio da to smatra „nasrtajem na funkcionisanje sistema Oružanih snaga“.

Ako odluka ne bude povučena, poručio je da će on „sve blokirati“, ne precizirajući na koje blokade misli.

Za ministra odbrane je rekao da po zakonu „može da se iživljava“, ali da će on garantovati vojsci da će bit zaštićeni od, kako je rekao „ovakvog šikaniranja“.

„Svaki ministar može vojniku prekinuti karijeru zato što ima ta ovlašćenja. Ja uvek mogu više, ali neću to da radim. Taj čovek će biti vraćen u službu. O tome nećemo razgovarati s ministrom, nego sa njegovim mentorom (Andrejem Plenkovićem)“, rekao je Milanović novinarima, preneo je hrvatski portal Index.

Nakon dugog zatišja u javnim sporemnjima Milanovića i Plenkovića, predsednik je danas rekao da se premijer „pravi kao da se ništa ne događa“.

Ocenio je da je reč o „ružnoj manipulaciji“ i obračuna preko leđa uzornog vojnika.

To ga je, kazao je, iznenadilo i upitao koji je motiv za takvu odluku.

„Dakle, nekolicini mojih saradnika je rekao da tog čoveka ne želi da vidi“, rekao je Milanović i dodao da je reč o jedinici koja obezbeđuje njega.

Ono što traži, istakao je, da se Burčula vrati na posao, da ministar ne može da ga šikanira, i da mu treba omogućiti da u penziju ode dostojanstveno.

„Ako se to ne dogodi, onda će morati to da objasne. To neće proći, jer ću ja početi da radim iste stvari“, rekao je Milanović i Plenkoviću poručio da „obuzda svog jarana“.

„Ovde se radi samo o Plenkoviću, ne o Banožiću. Banožić je politički beskućnik“, kaže Milanović.

Komandant PZB-e penzionisan je juče odlukom ministra odbrane Marija Banožića, suprotno predlogu načelnika Glavnog štaba OS RH admirala Roberta Hranja, koji se izjasnio da je ostanak brigadira Burčula na čelu Počasno zaštitne jedinice potreba službe i u interesu Oružanih snaga RH.

(Tanjug)

