Milijarder pedofil ipak ubijen?

Uzrok smrti finansijera Džefrija Epstina verovatno je davljenje, a ne samoubistvo u njegovoj zatvorskoj ćeliji, tvrdi forenzički patolog kojeg je angažovao njegov brat.

Otkrića patologa Majkla Bejdena u suprotnosti su sa službenim nalazima koji su ukazivali na samoubistvo vešanjem koje su zvaničnici objavili još u avgustu.

Bejden, koji je niz godina bio glavni medicinski inspektor u Njujorku i koji je bio prisutan na Epstinovoj prvoj obdukciji, kaže da njegove povrede više ukazuju na ubistvo nego samoubistvo.

„Mislim da dokazi upućuju na ubistvo, a ne na samoubistvo. Višestruki prelomi pronađeni na vratu Epstna vrlo su neobični za samoubistvo. Vešanje ne dovodi do lomova“, rekao je Bejden za Fox News.

Epstin je pronađen mrtav u njujorškom zatvoru u avgustu. On je čekao da se pokrene sudski proces zbog optužbi da je trgovao devojkama mlađim od 14 godina. On je negirao sve optužbe, ali da je proglašen krivim suočio bi se sa zatvorskom kaznom do 45 godina.

Samoubistvo su od samog početka osporavali Epstinovi advokati i njegov brat Mark koji su angažovali Bejdena da ponovo izvrši obdukciju, navodi Sky News.

(Tanjug)