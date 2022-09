Milošević najavio nove zaplene cigareta

PODGORICA – Očekuje se da će poslednja velika zaplena cigareta u Luci Bar biti uništena u narednih petnaestak dana, saopštio je danas direktor Uprave prihoda i carina Rade Milošević i najavio nove zaplene.

Milošević je gostujući u emisiji Boje jutra TV Vijesti kazao kazao da za uništenje 5.000 kartona cigareta imaju zakonsku osnovu i zvanični dopis držalaca tih cigareta da se odriču te robe.

„Sačekaćemo određene zakonske rokove da vidimo hoće li biti postupaka ili ne. Ako ne, realizovaćemo javno uništenje u narednih 15 dana. Biće pozvani i međunarodni partneri da učestvuju, kako bi se otklonile sve sumnje“, kazao je Milošević.

Istakao je da će na taj način biti zadat udarac svima koji su se bavili švercom. „Uništenje je garant da oni neće opet doći do te robe. Svesni ste da može doći do promene vlasti, različitih tumačenja, sve je to uvezano godinama“, rekao je Milošević i podsetio da su pred sudom pokrenuti određeni sporovi.

O novim zaplenama javnost će, kazao je, biti obaveštena.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.