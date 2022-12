Ministar: Milanoviću niko ne piše

ZAGREB – Šef hrvatske diplomatije Gordan Grlić Radman negirao je tvrdnje predsednika Zorana Milanovića da je pismo evropskog zvaničnika Žozepa Borelja zvaničnom Zagrebu bilo uvredljivo i puno laži i prozvao ga da njemu niko ne piše.

Milanović je, naime, ranije rekao da je Boreljovo pismo Hrvatskoj „uvredljivo i puno laži“, te pozvao Grlić Radmana javno objavi.

„To pismo nije uvredljivo. Pitajte njega, nek vam ga on (Milanović) da. Kao prvo, ja ne znam odakle njemu to pismo. I to pismo, to je zapravo interno… Pazite, pristojno je, da ako vi dobijete pismo, pa ne bih ja govorio da ga vi … objavite u javnosti. Ovo je, znači, između visokog predstavnika i ministra spoljnih poslova o jednoj stvari koja ima svoju proceduru“, rekao je Grlić Radman, izvestio je novinar zagrebačke N1 tv..

Na insistiranje novinara da potvrdi da pismo Borelja nije bilo ni netačno ni uvredljivo, Grlić Radman kaže.

„Pismo nije bilo uvredljivo, ali, uopšte to, mislim, pismo, nije niti naš prioritet niti zašto je dobilo na važnosti. Neka vam on (Milanović) to iskomentariše. Pismo uopće nije bilo uvredljivo. Neka vam onda pokaže predsednik Milanović do sada kakva je on pisma dobijao i kome je pisma pisao. Ja verujem da on nema ni jedno pismo koje je poslao, ni jedno pismo koje je dobio.“

Milanović je, naime, pre tri u razgovoru s novinarima o problemima u Hrvatskoj rekao da od šefa hrvatske diplomatije zatraže da im pokaže pismo evropskog komesara za spoljnu politiku Žozepa Borelja koje je, kako je kazao, puno laži.

„Tražite pismo koje je Borelj poslao Grlić Radmanu na jedan pristojni zahtev. Neka vam dâ, mora vam dati, a ako vam ne dâ on, daću vam ja. Videćete kako razgovara EU službeno sa punopravnom članicom, laže se, izmišljaju se rezolucije“, rekao je Milanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.