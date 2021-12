Ministar upozorio: prete paprene kazne za pirotehniku

BEČ – Ministar unutrašnjih poslova Austrije Gerhard Karner upozorio je Austrijance na preterano korišćenje pirotehnike u novogodišnjoj noći.

„Upotreba vatrometa zahteva samoodgovornost i razum“, naglasio je Karner.

On je podsetio da je odlazeća godina pre svega osoblje u bolnicama stavilo pred velike izazove, zbog čega treba obazrivo upotrebiti pirotehnička sredstva, kako bi se rasteretilo medicinsko osoblje.

On je ukazao i da zakon o pirotehničkim sredstvima jasno definiše gde i kada je moguće koristiti vatromet i petarde.

„Policija će u novogodišnjoj noći nadzirati poštovanje zakona o pirotehničkim sredstvima“, poručio je Karner.

Inače predviđene su kazne od do 3.600 evra za kršenje Zakona.

U Salcburgu, na primer, zabranjeno je koristiti vatromet i petarde i na privatnom posedu i dozvoljen je samo zvanični vatromet koji se ispaljuje sa dvorca u tom gradu.

U pokrajini Forarlberg grad Feldkirh zabranjuje privatne vatromete, gradovi Lustenau, Dornbirn i Bregenc ih dozvoljavaju samo između 23 i 1 sat u novogodišnjoj noći.

Slično je i u pokrajini Koruškoj, gde u Filahu ne može da se koristi pirotehnika, a u Klagenfurtu to je moguće između 23:30 i 0:30 sati.

(Tanjug)

