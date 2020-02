Ministar zdravlja: Nemačka je na početku epidemije

BERLIN – Nemačka se nalazi na početku epidemije korona virusa, pošto su se pojavili novi slučajevi, koji se ne mogu više direktno povezati sa prvobitnim izvorom virusa u Kini, izjavio je danas nemački ministar zdravlja Jens Špan.

Na zapadu i jugu Nemačke zabeleženo je još pet novih slučajeva koronavirusa, čime je taj broj porastao na oko 20, što znači da bolest prelazi u novu fazu, dodao je Špan na konferenciji za novinare i pozvao zdravstvene organe i poslodavce da razmotre planove za pandemiju, prenosi Rojters.

„Lanci infekcije ne mogu se više pratiti, i to je nova stvar“, rekao je Špan.

On je dodao da je veliki broj ljudi imao kontakt sa pacijentima što je, kako je ocenio, velika promena u odnosu na 16 pacijenata, „koliko smo do sada imali i gde je lanac mogao da se prati do porekla u Kini“.

Upozorio je i da se ne širi nepotrebna panika, ističući da „nije svaki kašalj slučaj koronavirusa“.

On je naglasio da je Nemačka dobro opremljena odeljenjima za izolaciju ukoliko budu potrebni u većim brojevima.

„Brzo reagujemo i prilagođavamo naše reakcije trenutnoj situaciji, i nažalost, moram da kažem da se situacija promenila u proteklim satima“, rekao je Špan.

(Tanjug)