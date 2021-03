Ministarka: Epidemiološka situacija u CG zabrinjavajuća

PODGORICA – Zbog složene epidemiološke situacije u Crnoj Gori od danas je „pod ključem“ nekoliko gradova i opština, a ministarka zdravlja Jelena Borvinić Bojović kaže da je situacija zabrinjavajuća ali ne i alarmantna.

Međutim, epidemiolog Insitituta za javno zdravlje Dragan Laušović upozorava da samo striktno poštovanje mera ili potpuno zaključavanje može da pomogne uoči turističke sezone.

Borović Bojović je gostujući na TV Vijesti rekla da su u Crnoj Gori evidentirani novi sojevi, što je dovelo do većeg stepena zaraznosti i porast broja zaraženih na dnevnom nivou, i popunjenosti bolničkih kapaciteta.

Laušević kaže da se u cilju pripreme predstojeće turističke sezone, mora posegnuti za jednom od dve mere – ili striktno poštovanje mera ili totalno zaključavanje države.

„Meni se čini da je bliža ova alternativa kompletno zaključavanje na određeno vreme, ali ono ne može više da da efekte kao u nekoj ranijoj fazi, a to znači dve tri nedelje. Da bismo dosegli one vreme koje će nas učiniti konkurentnim na tržištu to mora biti mnogo drastičnije“, rekao je Laušević za TV Crna Gora.

Upozorava da su cifre neumitne što se tiče obolevanja i umiranja i zabrinjava ga što, kako je naveo, „počinjemo da budemo ravnodušni“.

Država je, kaže, suočena sa dve situacije.

„Jedna je porast broja obolelih i umrlih. Druga je, ako dođe do zatvaranja, potpuni ekonomski slom“, kaže Laušević i dodaje da treba napraviti odgovarajući balans.

(Tanjug)

