Minsk: Računamo na podršku Rusije ako NATO krene

MINSK – Belorusija će računati na Rusiju ukoliko se situacija na zapadnoj granici pogorša zbog akcija NATO, izjavio je danas državni sekretar Beloruskog bezbednosnog saveta Aleksander Volfovič.

„Analizurijajući broj jedinica na teritorijama susednih zemalja, smatram da je isuviše rano da se priča o bilo kakvoj pretnji ili konfliktu. Mislim da poljski i lideri baltičkih zemalja shvataju da bi agresija protiv Belorusije donela više problema nego koristi. Naše oružane snage su sposobne da odgovore na agresiju. Ako misle da uključe snage NATO, imamo našeg strateškog partnera, komšiju, veliku i moćnu Rusiju iza sebe“, rekao je Volfovič, preneo je TAS S.

Prema njegovim rečima, odluke da se održe zajedničke vazdušne vežbe sa Rusijom „nisu preduzete juče, ni prekjuče, a ni dan pre toga“.

„Ruski avioni su dolazili kod nas na principu rotacije od 2013. godine. Zajedničke posade izvode patrolne misije duž državne granice“, naveo je on.

On je dodao da to nije rađeno toliko često kao u susednim zemljama, gde avioni SAD izvode vežbe dva do tri puta nedeljno, i „ne samo tu, već i širom cele Evrope, iznad baltičkih zemalja i Poljske“.

„Šta vežbaju? Vežbaju kako da bolje bace bombe na Belorusiju i Rusiju“, naglasio je.

(Tanjug)

