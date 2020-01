Mišel: Tri stuba i ekonomski pakt EU za članstvo kandidata sa Zapadnog Balkana

Evropska unija na tri stuba i poseban pakt za investicije i privredni rast treba da postave novi budući postupak za prijem u članstvo zemalja Zapadnog Balkana, a već ovih dana će Evropska komisija dovršiti predlog nove metodologije za proširivanje.

To je izjavio predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel u razgovoru s premijerom Albanije Edijem Ramom u Tirani, saopštio je danas Mišelov kabinet u Briselu.

Mišel je naglasio da će preuredjenje temelja i smernice za buduće odnose EU i zemalja Zapadnog Balkana biti u središtu pažnje Evropskog saveta idućih nedelja,a da će očekivana nova strategija nužno biti postavljena na tri stuba, za koje će se on snažno založiti.

Predsednik Evropskog saveta je istakao da prvi stub mora biti to da se šefovi država ili vlada EU saglase kakav će biti pristup postupku prijema novih članica u idućim godinama.

To takodje znači da se, pošto članice Unije žele da reformišu i osavremene pristupni postupak kako bi taj proces bio uverljiv, ugradi veće poverenje i da mu se obezbedi snažnije političko rukovodjenje, objasnio je Mišel.

Naglasio je da je za to, kao „i da bismo mogli da idemo napred“, takodje nužno da kandidati za članstvo i region ostvare opipljive rezultate u učvršćenju vladavine zakona, suzbijanju korupcije, organizovanog kriminala.

Upravo to je neophodno da u raspravi sagledaju zemlje EU i, dodao je čelnik Evropskog saveta, „vrlo uskoro“ će Evropska komisija, pošto se posavetovala s vladama članica Unije, podneti predloge Evropskom savetu za modernizaciju načela i postupka proširivanja.

Drugi stub je da šefovi država ili vlada EU razmotre nove predloge Evropske komisije i daju jasne smernice za odluku o mogućem otvaranju pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, predočio je Mišel.

Za to je, stavio je on do znanja, nužna jednoglasnost u Evropskom savetu koji će razmotriti predloge Evropske komisije.

„Treći stub je, po mom mišljenju, od ključnog značaja jer nam omogućava“, podvukao je predsednik Evropskog saveta, „da učinimo bitne korake u povezivanju s prva dva stuba“.

„Taj treći stub je poziv koji ću podneti Evropskom savetu, da se usvoji istinski pakt za investicije i privredni rast na Zapadnom Balkanu“.

„Pakt za investicije i privredni rast koji će omogućiti“, kazao je Mišel, “ da se razni instrumenti kojima raspolaže EU uvedu u igru – svi mogući instrumenti, uključujući one kojima se podstiče ekonomski razvoj, što je presudan uslov za poboljšanje socijalnih prilika i ohrabrenje svih oblika saradnje medju zemljama“.

Reč je, istakao je on, „o regionalnom pristupu koji treba da doprinese učvršćenju tri pomenuta stuba“.

„Budućnost Zapadnog Balkana mora biti usmerena u potpunosti ka Evropi i zato nam je nužno da nastavimo ovaj jasno ciljani i uredjeni dijalog.., a pozivam (zemlje regiona) da ujedno nastave da ulaže sve moguće napore za reforme, modernizaciju, posvećenost vladavini zakona, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“, zaključio je Mišel.

(Beta)