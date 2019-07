Misteriozni nestanak: Devojčica koju je tražila cela zemlja pronađena mrtva (foto)

Sedam dana nakon obimne potrage u Kini za devetogodišnjom devojčicom Zang Zinksin, pronađeno je njeno telo.

Mediji prenose da je lokalna policija područja Zedžijang potvrdila da se nestala devojčica utopila u vodama pored okruga Ksiangšang. Dodala je kako na telu nije bilo vidljivih znakova nasilja, ali veruje se da njena smrt nije posledica nesreće.

Devetogodišnjakinja je poslednji put viđena u večernjim satima 7. jula, a nosila je naočare za vid dok joj je kosa bila vezana u rep. Nadzorne kamere snimile su nju i dve odrasle osobe, inače podstanare u kući roditelja devojčice u okrugu Čunan, kako u 19:20 sati prolaze putem udaljenim od njene kuće oko 150 kilometara.

