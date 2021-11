Mjanmar: Novinaru Fensteru nove optuzbe za pobunu i terorizam

NEJPJIDO – Američki novinar uhapšen i optužen za podstrekavanje u Mjanmaru, kojim vlada hunta, suočava se sa novim optužbama za pobunu i terorizam.

Deni Fenster (37), koji je bio glavni urednik „Frontijer Mijanmar“, jednog od vodećih nezavisnih novinskih sajtova u zemlji, priveden je na međunarodnom aerodromu 24.maja u Jangonu dok je pokušavao da odleti iz zemlje.

Nakon toga on je optužen za podstrekivanje, delo za koje bi mogao da bude osuđen na kaznu zatvora do tri godine,a na osnovu novih optužbi ako bude proglašen krivim, mogao bi biti osuđen na do 20 godina zatvora po zakonu o terorizmu i 20 godina za pobunu, rekao je njegov advokat Tan Zau Aung, prenosi Rojters.

SAD su više puta tražile oslobađanje Fenstera koji se nalazi u Jangonovom ozloglašenom zatvoru Insein, ali vlasti ga nisu pomilovale u nedavnoj amnestiji za stotine ljudi privedenih zbog protesta protiv hunte, među kojima je bilo i nekoliko medijskih radnika.

Fenster je jedan od stotinak novinara koji su uhapšeni nakon što je vojska svrgnula izabranu vladu Aung San Su Ći u februaru, a više od polovine je od tada oslobođeno, dok je sloboda govora i dalje strogo ograničena, pri čemu su nezavisni mediji primorani da rade ilegalno ili izvan zemlje.

(Tanjug)

