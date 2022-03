Moravjecki: Poljska prestaje da koristi ruski ugalj i naftu

VARŠAVA – Poljska planira da uvede embargo na uvoz ruskog uglja do maja i da prestane da koristi rusku naftu do kraja godine, izjavio je danas premijer Mateuš Moravjecki.

Poljska želi da njene evropske kolege dogovore zabranu uvoza za ruske nafte, uglja i gasa u celom bloku, ali Nemačka i neke druge države EU koje se snažno oslanjaju na rusku energiju usprotivile su se toj odluci, navodi agencija Rojters.

Kako je najavio premijer Moravjecki Varšava će uvesti embargo na ruski ugalj.

„Nadam se da ćemo do aprila, najkasnije do maja, potpuno napustiti ruski ugalj“, rekao je on novinarima i dodao da će učiniti sve da prestanu da koriste rusku naftu do kraja ove godine.

Država je juče odobrila nacrt zakona kojim će se zabraniti uvoz ruskog uglja, izjavio je portparol vlade Pjotr Miler.

Poljska je najveći proizvođač kamenog uglja u EU, ali njeni rudnici ne proizvode dovoljne količine uglja koji se koristi za grejanje domova, škola i bolnica, pa neke toplane sagorevaju i ruski ugalj.

Ranije ovog meseca, premijer Moravjecki rekao je da je razgovarao sa australijskim premijerom o kupovini uglja iz Australije.

(Tanjug)

