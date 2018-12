Moskva će podržati eventualnu novu rezoluciju o Kosovu samo ako je u interesu Beograda

Rusija će podržati novu rezoluciju Saveta bezbednosti UN o Kosovu, isključivo ako bude u interesu Beograda, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Na redovnoj konferenciji za novinare, na pitanje o izjavi ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Čepurina da bi eventualna odluka o razgraničenju Kosova morala da bude „fiksirana“ u novoj rezoluciji, Zaharova je podsetila da se Rusija u sadašnjem trenutku oslanja na postojeću rezoluciju SB UN.

„Ako bude, u kojoj formi i kada bude promena po tom pitanju, do kojih može da dodje isključivo samo u interesu Beograda i srpskog naroda, to će sigurno povući za sobom i izmene u medjunarodnom pravu. Jer ako priznajemo da rezolucija SB UN obavezno mora da se ispunjava, i ako dodje do izmena, koje će Beograd da potvrdi da su u interesu srpskog naroda, to će zahtevati i promene u medjunarodnom pravu, što predstavlja rezolucija SB UN“, rekla je Zaharova.

Zaharova je time odgovorila na pitanje pod kojim uslovima je Rusija spremna da podrži eventualnu rezoluciju o Kosovu.

(Beta)