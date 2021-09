Mustafa negira krivicu, tužilaštvo nazvao „gestapo“

HAG – Čitanjem optužnice Specijalizovanog veća Kosova sa sedištem u Hagu danas je počelo suđenje nekadašnjem komadantu u tzv. OVK Saljihu Mustafi, optuženom za zločine na Kosovu i Metohiji 1999. godine.

Ovo je prvo suđenje nekom optuženom iz OVK pred ovim sudom, dok su za druga tri predmeta – protiv Hašima Tačija i dugih, Hisnika Gucatija i Nasima Haradijana i Pjetra Šalje pripreme za suđenje još u toku.

Glavne tačke optužnice čita glavni Specijalizovani tužilac Džek Smit, dok Mustafa suđenje prati iz sudnice.

Prema rečima tužioca, Mustafa se tereti za pojedinačnu krivičnu odgovornost i krivičnu odgovornost kao pretpostavljeni starešina za zločine koje su od 1. do 19. aprila 1999. godine počinili određeni pripadnici OVK protiv lica zatočenih na imanju u Zlašu koje je služilo kao zatvor.

Mustafa je rekao da razume, ali da u navodima optužnice nema istine.

„Nisam kriv po optužbama koje je pokrenuo ovdašnji gestapo“, rekao je Mustafa.

Na suđenje je došao u majci i gornjem delu trenerke sa kapuljačom, što je neuobičajeno oblačenje za sudnicu.

On se nalazi u haškom pritvoru od septembra prošle godine, a na pojavljivanju pred sudom u oktobru 2020. negirao je krivicu po svim tačkama optužnice Specijalizovanog tužilaštva Kosova i najavio je da će se, pored ostalog, braniti alibijem.

U nastavku suđenja Specijalizovano tužilaštvo izneće uvodnu reč, za šta ima na raspolaganju tri sata, a potom će zastupnik devet žrtava koje ucestvuju u postupku imati na raspolaganju jedan sat za iznošenje svoje uvodne reči.

Za sada je devet lica dobilo status žrtve koja ucestvuje u postupku, a prijavljivanje je i dalje u toku.

Sudsko veće je za septembar i oktobar zakazalo nekoliko ročišta.

Inače, u ovom predmetu sudije su tužilašvu za izvođenje dokaza dodelile 87 sati, a tužilaštvo je najavilo da će pozvati 16 svedoka, od kojih će 15 svedočiti u sudnici u Hagu.

U optužnici protiv Mustafe se tvrdi da je on odgovoran za pomenuta krivična dela izvršena nad najmanje šest lica.

Dalje se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji u periodu približno od 19. aprila 1999. do kraja aprila 1999.

Tereti se u četiri tačke za ratne zločine: proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo.

Sud je inače doneo odluku da uzme kao „presuđene činienice“ 52 predloga tužilaštva koji se tiču osnovanja OVK, ali nemaju direktne veze sa ovim predmetom.

Presuđene činjenice tiču se utvrđenih činjenica iz drugih predmeta koji su vođeni pred sudovima na Kosovu i pred Haškim tribunalom, a usvojene su radi ekonomičnosti postupka, objavljeno je u ponedeljak na sajtu Specijalizovanih veća.

(Tanjug)

