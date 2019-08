Najbolja politika-unutrašnje reforme EU uz proširenje

SANTANDER – Premijerka Ana Brnabić održala je danas u Santanderu u Španiji predavanje na temu „Proširenje u novoj Evropi“, gde je poručila da je najbolja politika za novu Evropu da unutrašnje reforme sprovodi istovremeno sa proširenjem.

Konferencija „Quo Vadis Europa? Evropska unija pre novog političkog ciklusa“ održana je na Internacionalnom univerzitetu „Menendez Pelayo“ u Santanderu, a dobrodošlicu je premijerki poželeo šef španske diplomatije Žozep Borel, koji je istakao da je njeno učešće velika čast. Brnabić je rekla da je proširenje veoma važno za Srbiju i region iz kog dolazi i dodala da su evropske integracije i članstvo strateški cilj naše zemlje i zemalja regiona.

„Unija se suočava sa mnogim izazovima, a mi sa Zapadnog Balkana verujemo u evropsku ideju možda i više nego mnoge evropske zemlje u ovom trenutku, donosimo neku novu perspektivu ali i podsećanje zašto je EU važna i koje su njene prednosti“, rekla je ona.

Smatra da je bez sumnje najbolja politika za Evropu da dva procesa, unutrašnje reforme i proširenje EU, idu simultano.

Navodeći da su unutrašnje reforme EU nužne, Brnabić je nabrojala brojne izazove sa kojima se unija suočava – Bregzit, migracije, rastući populizam, nagoveštaj recesije, klimatske promene kojima će nova Evropska komisija morati da se bavi, te istakla da u procesu preispitivanja Evropa mora više da sluša svoje građane.

„EU je jedina šansa evropskih zemalja u efikasnom nadmetanju sa svetom. I svetu je potrebna EU, a ona treba da ima aktivnu ulogu u rešavanju svetskih pitanja i da bude faktor stabilnosti“, smatra Brnabić.

Ona je istakla i da zemlje koje nisu članice EU neće moći da se izbore sa izazovima bez unije, te istakla da želi da bude premijer zemlje čiji će se građani radovati što postaju član kluba kojem pripadaju i čije vrednosti dele, a ne „zato što im se pruža prilika da odu iz zemlje“.

„Nas na Balkanu okružuju zemlje EU, tako da se može reći da se ne radi o proširenju već o uključivanju“, rekla je Brnabić i dodala da veruje u reči nove predsednice EK da EU neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana.

Premijerka Srbije je istakla da je proširenje ključno i za reforme u regionu i istakla da EU mora da ostane posvećena uključivanju regiona, jer će u suprotnom nestati pokretač za reforme u zemljama.

Ona ističe i da jača i reformisana Evropa nije u suprotnosti sa željama Srbije, jer, kako je navela, dok postoji Evropa, postojaće i održivi mir.

„I mi želimo jaču Evropu. EU je počela kao mirovni projekat i to najuspešniji koji imamo. To je nama na Balkanu važno i potrebno. Dok postoji EU postojaće održiv mir. I to je moj odgovor na pitanje zašto želimo u EU iako ima svoje probleme i izazove“, rekla je Brnabić.

Studenti su premijerki Brnabić postavljali veliki broj pitanja, koja su se ticala evropskih integracija, Rusije, NATO, klimatskih promena, a sala je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

Odgovarajući na njihova pitanja, Brnabić je rekla da je za Srbiju regionalna stabilnost ključni prioritet i da puno ulaže u to i u povezivanje regiona.

„Ni ja ni moj prethodnik, a sada predsednik Aleksandar Vučić, nikad građanima ne govorimo o EU kao o“ ćupu zlata“ već kao o mestu kojem pripadamo i delimo iste vrednosti. EU nije raj gde su visoke plate i slično. To sami moramo da stvorimo kroz reforme“, napomenula je Brnabić.

Ona je navela i da u Srbiji postoji konsenzus kad je reč o EU, te da većina opozicionih stranaka podržava integracije, iako ima onih koji su protiv.

„Moja vlada nema plan B, čak iako EU kaže da mora prvo da se reformiše mi ćemo nastaviti na isti način, nastavićemo sa reformama“, navela je Brnabić.

Odgovarajući na pitanja u vezi sa odnosima sa Rusijom, Brnabić je rekla da Srbija i Rusija imaju dobre donose, da ih mnogo toga veže, te da naša zemlja treba da iskoristi sve mogućnosti, poput Sporazuma o slobodnoj trgovini.

„Ne pričamo različito u Moskvi i Briselu, želimo u EU, to je naš cilj, ali i dobre odnose sa Moskvom. Ne mislim da je to problem ni za Moskvu ni za Brisel“, navela je Brnabić.

Govoreći o KiM, ponovila je da je kompromis neophodan, ali ne da jedna strana dobije sve a druga izgubi sve.

Razume stav EU da ne želi da uveze novi konflikt u Evropu i ističe da je Srbija spremna za razgovore, kad se ukinu takse, ali da joj je potrebna sva moguća podrška Unije.

Predavanjem na Univerzitetu „Menendez Pelayo“, Brnabić je završila jednodnevnu posetu Španiji, tokom koje je razgovarala sa šefom diplomatije te zemlje i narednim šefom evropske diplomatije Žozepom Borelom.

Borel, inače, nije davao izjave za medije.

(Tanjug)