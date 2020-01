Najskuplji Trampov boravak u Davosu, 3,4 miliona dolara

VAŠINGTON – Dvodnevni izlet američkog predsednika Donalda Trampa na Svetskom ekonomskom forumu koštaće američke poreske obveznike 3,4 miliona dolara, što je njegov najskuplji boravak u Davosu do sada, piše poslovni portal Kvarc.

Ova šredstva namenjena su za iznajmljivanje automobila i plaćanje hotelskih soba, ali ne uključuju troškove obezbeđenja, plate, kao ni oko 2,2 miliona dolara koliko se procenjuje da je potrebno za let predsedničkog aviona Er fors 1 od SAD do Ciriha i helikoptera Marin 1 od ciriha do Davosa.

Kvarc ističe da je ovo je najskuplje Trampovo putovanje u Davos do sada.

Prošlogodišnje putovanje, koje je Tramp otkazao u poslednjem trenutku usred delimičnog gašenja vlade, trebalo je da dostigne cenu od 3,6 miliona dolara, ali i dalje košta oko 3,2 miliona dolara u vidu troškova neiskorišćenih hotelskih soba i iznajmljenih automobila.

Za smeštaj predsednikovog tima na ovogodišnjem Svetskom ekonomskom forumu SAD su izdvojile milion dolara.

Tajna služba izdvojila je više od 400.000 dolara za agente koji borave u Bad Ragazu, odmaralištu sa pet zvezdica i još 176.000 dolara za hotelske sobe na aerodromu u Cirihu.

Iznajmljivanje automobila za komunikacionu agenciju Bele kuće, koja obezbeđuje sigurnu komunikaciju predsednika i njegovog osoblja, koštaće oko 266.000 dolara.

Svakog januara, hiljade svetskih zvaničnika dolazi u Davos, švajcarski gradić sa oko 11.000 stanovnika.

Velika potražnja za smeštajem podigla je cene, pa jednostavni apartman košta od 1.000 dolara za noć.

Jedini američki predsednik koji se pojavio u Davosu pre Trampa bio je Bil Klinton, 2000. godine, poslednje na toj funkciji.

Ronald Reagan je održao nekoliko govora putem videa, dok su Džordž Buš, Džordž W. Buš i Barak Obama potpuno ignorisali forum.

(Tanjug)