Najveći strah CIA: Agenti 30 zemalja „daljinski“ prate američke špijune

Zamenica direktora CIA zadužena za nauku i tehnologiju Dona Mejeriks rekla je da se ta agencija suočava brojnim problemima u vezi sa sigurnosnim kamerama, društvenim medijima, pametnim telefonima i ostalim bežičnim tehnologijama koje su omogućile da agente američke službe prate protivnici za računarom.

U govoru na bezbednosnoj konferenciji „Geoint 2018“ u Tampi na Floridi u nedelju, Mejeriksova je rekla da su nadzorne kamere i bežična infrastruktura u oko 30 zemalja širom sveta došle do tog nivoa da kontraobaveštajne službe više ne moraju da fizički prate agente CIA da bi saznale njihovu lokaciju.

Direktorka CIA navela je Singapur kao primer, ali nije rekla koje još zemlje imaju tu mogućnost.

Prema rečima Mejerikove, usled uzajamnog proterivanja diplomata Rusije i SAD i činjenice da bi neki od njih mogli da budu tajni agenti, CIA trenutno radi na tehnologijama koje bi sprečile digitalni nadzor. Agencija se suočava sa sličnim problemima u Kini, gde američki izvori i obaveštajci nestaju ili bivaju ubijeni, dodala je ona.

Uzgred, najveći gradovi Rusije postigli su visok nivo pokrivenosti nadzornim kamerama, a samo u Moskvi postoji mreža od 160.000 kamera sa jedinstvenim centrom za skladištenje i obradu podataka. Kad je reč o bežičnoj tehnologiji, ruski glavni grad je nedavno prepoznat kao jedan od evropskih „pametnih gradova“.

Istovremeno, direktorka je rekla da CIA radi na usavršavanju tih tehnologija. To uključuje projekt koji uzima neklasifikovane ulične i bezbednosne kamere i uparuje ih sa mašinskim i algoritmima veštačke inteligencije da bi napravio „mapu kamera u jednoj velikoj prestonici u koju nemamo jednostavan pristup“. To bi, kako je objasnila, pomoglo agentima da saznaju da li ih prate nadzorne kamere.

