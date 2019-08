„Naša kuća je u plamenu. Ovo je međunarodna kriza“ (foto, video)

Francuski predsednik Emmanuel Makron upozorio je da požari koji haraju brazilskom Amazonijom predstavljaju „međunarodnu krizu“ i pozvao članice G7 da razgovaraju o tom problemu na summitu u Bijaricu, u Francuskoj ovog vikenda.

„Naša kuća je u plamenu. Bukvalno. Gori Amazonija, pluća naše planete koja proizvode 20 odsto kiseonika. To je međunarodna kriza. Članice G7, vidimo se za dva dana kada ćemo razgovarati o tom problemu“, napisao je francuski predsednik na Tviteru.

The Amazon is burning.

But not only does the planet’s largest lungs burn, an ecosystem of thousands of animal species are also being destroyed.#HelpThePlanet #HelpOurselves 🌎🙏🏼 pic.twitter.com/32poWdj6Xq

— Pau Gasol (@paugasol) August 22, 2019