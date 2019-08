Pluća sveta gore: Zabeleženo čak 72.000 požara (foto, video)

Brazilske džungle pogodili su najgori požari u poslednjih pet godina.

#PrayforAmazonia 🙏 It's extremely unnatural & unsettling to see a forest fire of this magnitude in a rainforest of all places. The rainforest in Brasil is not only vital to our survival but is a natural wonder of the world. Please Brazil take care of it.🙏 pic.twitter.com/H2BpFpKR8R

Divljina i prirodna područja Brazila, Amazon i Pantanal, pogodili su najgori požari u poslednjih pet godina, saopštio je Nacionalni institut za svemirska istraživanja koji je registrovao više od 72.000 žarišta u periodu od 1. januara do 19. avgusta, što je za 82% više nego u istom periodu 2018. godine.

Samo u avgustu izbilo je 34.278 požara.

Najteže pogođena područja su Amazon, koji zauzima veliki deo severa i severozapada zemlje, a sledi Pantanal, gde takođe u naletima izbijaju požari oko nekih velikih gradova, poput Sao Paula.

Požari se šire u državama Akre, Rondonija, Mato Groso i Mato Groso do Sul, u blizini granica između Brazila, Bolivije i Paragvaja.

Dok pojedinci tvrde da su vremenski uslovi uzrok požara, Institut za zaštitu životne sredine Amazonije ističe da je krčenje šuma poraslo za 66% u odnosu na isti mesec prošle godine, i da je to razlog velikog broja požara.

My childhood dream was to be able to visit the Amazonas in Brasil.

I now see this almost impossible due to the fact that the Amazonas has been on fire for 16 days straight due to drought, illegal loggers and climate change, and us Humans are responsible for all of this. pic.twitter.com/zV9SLfic84

— 🇨🇦ElParceroTeo || SalchiPapi🇨🇴 (@TeoZapata) August 21, 2019