Ne diraj dugme! Amerika oštri bojeve glave da bi dohvatila Rusiju

SAD će povećavati svoj nuklearni potencijal sve dok se ostali ne opamete, izjavio je američki predsednik Donald Tramp, aludirajući na Rusiju i Kinu, uz napomenu da Amerika za to ima novca kao niko drugi.

Trampova izjava očigledno je deo ofanzivnog predstavljanja buduće vojne strategije, jer dolazi u trenutku kada je najavio izlazak iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i malog dometa.

Sagovornici Sputnjika iz Srbije i Rusije tom pretnjom nisu iznenađeni.

Direktor Centra za vojno-politička istraživanja Moskovskog državnog instituta za međunarodne odnose Aleksej Podberjoskin podseća da su nakon zaključenja Sporazuma nuklearni potencijali Engleske i Francuske nastavili da se razvijaju, te da je devalvacija tog sporazuma nastupila zbog vojno-političkih i tehnoloških promena.

„Tramp nije otkrio Ameriku. O tome je govorio u Strategiji nacionalne bezbednosti u decembru 2017. godine, u Vojnoj strategiji u januaru i u martu, u Pregledu nuklearne politike, odnosno u sva tri glavna vojna dokumenta. Šta on ima u vidu? Pre svega modernizaciju postojećeg nuklearnog potencijala strateškog ofanzivnog oružja, koja se nikad nije prekidala, nego se samo povećavala“, kaže Podberjoskin za Sputnjik.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost podseća da je američki vojni budžet za ovu i sledeću godinu najveći u poslednjih nekoliko decenija, da mu ne mogu parirati ni zbrojeni budžeti Francuske, Velike Britanije, Japana, Saudijske Arabije, Rusije i Kine. Iako najveća vojna sila na moru, SAD zaostaju za glavnim rivalom kada su u pitanju tenkovi, a imaju i siromašniji nuklearni arsenal, navodi Rajić.

„Nuklearno naoružanje je stavka u kojoj oni očito kaskaju u odnosu na Rusiju, imaju manje bojevih glava. Mislim da Tramp na kraju svog mandata želi da kaže: ’Evo, ja sam nasledio situaciju u kojoj smo u jednom bitnom segmentu bili drugi na svetu, a sada smo prvi ili ubedljivo prvi‘. On to želi da predstavi kao novi momenat američke supremacije. To je u njihovoj javnosti uvek vrlo cenjeno, a posebno u Trampovoj glasačkoj bazi“, naglašava Rajić.

Prema podacima Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, Rusija i SAD imaju 93 odsto nuklearnog naoružanja u svetu, sa oko 7.000 bojevih glava, s tim što ih Rusija istraživanjima te organizacije ima nešto više. Međutim, njeno nuklearno naoružanje deo je odbrambene politike zemlje, dok je većina američkih raketa raspoređena po svetu, najviše u Evropi.

Aleksej Podberjoskin tvrdi da je američki cilj stvaranje novih generacija visoko preciznog oružja, u ovom slučaju hiperzvučnog. Reč je o čitavom nizu sredstava za poboljšanje efikasnosti sistema upravljanja vojnim komunikacijama i obaveštajnim službama, što je od najveće važnosti za upravljanje svim strateškim snagama, kako nuklearnim, tako i onima koje to nisu, ističe on.

„To je stvaranje potencijala taktičnog nuklearnog oružja visoke preciznosti, ali i stvaranje sistema sajber oružja, koje se po svojoj efikasnosti može porediti sa nuklearnim. Reč je o kompleksu novog naoružanja koje se pojavilo u poslednjih 25 godina. Tramp sve to kombinuje u jedan sistem i dopunjuje ga raketnim odbrambenim sistemom krupnih razmera“, objašnjava naš sagovornik iz Moskve.

Upitan kakav je stav Rusije prema tome što su američke bojeve glave raspoređene na mnogim evropskim lokacijama, Podberjoskin podseća da Amerikanci posle građanskog rata nisu nikada ratovali na svojoj teritoriji, čak 150 godina.

„Obični građani slabo shvataju šta je to rat, tim pre što američka propaganda i dalje skriva istinske posledice svojih ratnih operacija u Iraku, Avganistanu i drugim mestima i predstavlja manje gubitke u ljudstvu i tehnici. Odgovora Rusije će biti, pri tome upozoravajućeg, čim budemo imali informacije. Amerikanci neće žaliti Evropu, ako je unište. Za njih je to jednostavno druga zemlja“, ocenjuje Podberjoskin.

Predrag Rajić smatra da Trampove pretnje novim nuklearnim oružjem ne treba preterano da zabrinu Stari kontinent, jer ne možemo očekivati direktan sukob SAD i Rusije. Bio bi to poslednji rat kojem bismo prisustvovali, optimista sam da uvek ima dovoljno razuma u svim nuklearnim prestonicama, naročito u Moskvi i Vašingtonu, kaže on.

„Do tog crvenog dugmeta koga viđamo u filmovima neće nikada doći, tako da s te strane treba biti relaksiran, ali sa druge, činjenica je da Amerikanci imaju ozbiljne vojne efektive u Evropi, ali da i pojedine evropske države insistiraju na njihovom vojnom prisustvu“, podseća Rajić.

Treća zemlja po snazi nuklearnog oružja je Francuska sa 300 bojevih glava, a sledi Kina, kojoj je Tramp takođe uputio pretnju, sa 270. Međutim, prema mišljenju sagovornika Sputnjika Kinezi teško da će agresivno reagovati na najavu jačanja nuklearnog arsenala SAD, jer oružjem zveckaju samo da bi zaštitili ili produbili svoj ekonomski interes.

Inače, pet svetskih sila za koje se zna da poseduju nuklearno oružje potpisnice su Sporazuma o zabrani širenja atomskog oružja — SAD, Rusija, Kina, Francuska i Velika Britanija. Nuklearno naoružanje imaju i Indija i Pakistan, a velika misterija je nuklearni arsenal Izraela, koji nikada nije potvrdio, ali ni negirao da ima nuklearno oružje. Procenjuje se da imaju 80 bojevih glava.

