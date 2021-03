Ne tražim zahvalnost, SRB se ponaša kao komsija i prijatelj

SARAJEVO – Predsednik Srbije Aleksandra Vučića izjavio je danas da Srbija, kao komšijska i prijateljska zemlja, ne traži zahvalnost za donaciju vakcina BiH, kao i da je „sit šupljih priča“ – da su to vakcine koje su jeftine i dopstune svima i da Srbija zapravo želi na taj način da dominira.

Predsednik Vučić je, nakon što je predao u Sarajevu kontingent od 5.000 vakcina kompanije „AstraZeneka“ na pitanje novinara da li Srbija u stvari radi posao EU tako što snabdeva druge zemlje u regionu vakcinama i kako komentariše izjavu ministarke spoljnih poslova BiH Bisere Turković kako Srbija u stvari želi da dominira u regionu, rekao da mu ne pada napamet da mi radimo posao EU, već da se samo ponašamo normalno u ovoj situaciji kao komšije i prijatelji.

„Ne tražimo ni zahvalnost, samo se uobičajeno ponašamo. Ali, zamislite tu dozu bezobrazluka u toj tezi – kada EU nešto daje to je solidarnost i onda pričate da je to dobro, a kada vi uradite ono što EU nije uradila ili više od EU onda je to dominacija“, rekao je Vučić.

Dodaje da izgleda govorimo drugačijim jezikom i poručuje:

„Sit sam tih šupljih priča u kojima kada jedni urade jedno to je divno, a kada vi uradite, onda to ništa ne valja“.

Vučić je kazao da smo očekivali vakcine iz EU, ali da ih još nismo dobili, kao i BiH što ih nije dobila.

Dodaje da ćemo se zahvaliti EU kada stignu, u martu ili aprilu, prve vakcine iz Kovaks programa.

„I jedni i drugi smo na evropskm putu, to niko ne dovodi u pitanje, ali to ne znači da možemo činjenice da manjamo, jer nam se nešto sviđa ili ne. Radimo samo ono što bi normalana komšija i prijatelj uradio“, naglasio je Vučić.

Kada je reč o primedbama na vakcinu, Vučić kaže da će Srbija poslati koju god vakcinu BiH da traže i da misli da je AstraZeneka odlična vakcina.

Dodaje u kontekstu tih proimebdbi da uvek kada su u pitanju on i Srbija postoj, kako kaže „500 pobočnih stvari“ koje se mogu čuti kako su namere bile drugačije“.

Ajde što su lagali za Banjaluku, ali kakve to namere imam za dominacijom kada je reč o Sarajevu, zapitao je Vučić.

Predsednik Srbije je na pitanje oko dočeka na aerodromu rekao da na sastanak na aerodromu niko nije kasnio i zahvalio svoj trojici članova Predsedništva BiH što su došli dodajući da je u pitanju samo to šsto je on došao nešto ranije nego što je planirano

(Tanjug)

