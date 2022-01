Nebenzja: Netačno da je RUS podstakla tenzije radi ustupaka

NJUJORK – Ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzja izjavio je danas da su netačne tvrdnje Vašingtona da je Rusija navodno namerno podstakla tenzije oko Ukrajine kao način da dobije ustupke od SAD i NATO u oblasti bezbednosti.

On je na sastanku Saveta bezbednosti UN rekao da SAD pokušavaju da uspostave lažnu vezu između navodnih tenzija na rusko-ukrajinskoj granici i pregovora koje je pokrenula Moskva radi dobijanja pravno obavezujućih bezbednosnih garancija za Rusiju, preneo je TAS S.

Nebenzija je kazao da SAD nastoje da obmanu svetsku zajednicu o stvarnom stanju stvari oko Ukrajine.

„U svom obrazloženju inicijative za sazivanje današnjeg sastanka,

američka delegacija je navela da smatra da je raspoređivanje ruskih trupa na ruskoj teritoriji pretnja međunarodnom miru. To nije samo nedopustivo mešanje u unutrašnje stvari naše zemlje, već i pokušaj da se međunarodna zajednica obmane o stvarnoj situaciji u regionu i razlozima trenutnih globalnih tenzija“, rekao je on na sednici Saveta bezbednosti UN o situaciji u Ukrajini.

Rusija odbacuje svaku tvrdnju o mogućoj agresiji na Ukrajinu, naveo je Nebenzja.

„Mogu to isključiti (agresiju)“, istakao je on, dodajući da se čini da SAD pozivaju na rat i nastoje da njihove tvrdnje postanu istinite.

„Svaki razgovor o predstojećem ratu je provokativan. Izgleda da vi na to pozivate, da čekate da se to desi, kao da želite da se vaše tvrdnje ostvare“, naglasio je on.

Rusija planira da sazove sednicu SB UN 17. februara, posvećenu sedmoj godišnjici sporazuma iz Minska, rekao je ambasador Rusije pri Ujedinjenim nacijama.

„Planiramo sastanak u okviru našeg predsedavanja 17. februara povodom sedme godišnjice sporazuma iz Minska, gde ćemo moći da razgovaramo o rešavanju situacije sa Ukrajinom“, naveo je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.