Nebenzja: Rezolucija 1244 ostaje pravna osnova za rešenje

NJUJORK – Ambasador Rusije u UN Vasilij Nebenzja istakao je na sednici SB UN da stav Ruske Federacije prema Kosovu ostaje nepromenjen, kao i da rezolucija 1244 ostaje međunarodna pravna osnova za postizanje odrzivog resenja između Beograda i Prištine.

„Očigledno je da ni Brisel ni Vašington nisu u poziciji da izvrse dovoljan uticaj na Prištinu, i da nisu preduzeti odgovarajući koraci u tom smislu, što je dovelo do zastoja u dijalogu, a to je posebno nepovoljno jer kriza eskalira“, upozorio je on.

Predstavnik Rusije podsetio je ovom prilikom da je u martu bila 23. godisnjica bombardovanja SRJ od strane NATO kada je upotrebljena municija sa osiromašenim uranijumom čije posledice se osećaju i danas, i kada su zabeležena brojna razaranja i ljudske žrtve.

Nebenzja je, takođe, podsetio da ostaju nekažnjeni mnogi zločini OVK, uključujući ratne zločine, trgovinu ljudskih organima, dodajući da se Rusija nada pravednoj istrazi i njenom ishodu, ali da je to do sada izostalo.

Važan korak ka početku pomirenja dve strane trebalo je da bude usvajanje rezolucije 1244, ali je Zapad izgubio to iz vida, dodao je ruski ambasador.

On je istakao da kosovski Albanci već devet godina sabotiraju formiranje ZSO i ometaju proces međuetničkog pomirenja. Bez ZSO Srbi na KiM ostaju ranjivi pa je tako udvostručen broj napada na njih i njihovu imovinu u 2021., a zabeleženo je i 35 napada samo u ovoj godini, ukazao je Nebenzja.

On je dodao da je u punom zamahu pokušaj da se Srbi proteraju kao i da se izbrišu njihovi verski objekti, pa tako manastir Dečani ne može da povrati svoju imovinu uprkos odluci kosovskog suda.

Broj povrataka raseljenih je zanemarljiv, a sve to je neprihvatljivo kao i kršenje glasačkih prava Srba kojima je zabranjeno da glasaju na nedavnim izborima, pa su na taj način desetine hiljada ljudi isključene iz izbornog procesa, istakao je Nebenzja.

Tražimo da takvo pravno nasilje bude suzbijeno od strane UN i OEBS, posebno u slučaju kada su kosovske vlasti koristile vatreno oružje u nedavnim incidentima, pod izgovorom da traže krijumčarenu robu, naveo je on.

„Osuđujemo takve akcije, kao što je i slučaj proglašenja za personu non grata ruskog diplomate Antonova“, kazao je ruski ambasador i dodao da je Rusija alarmirana pokušajima Aljbina Kurtija da eskalira antisrpsku retoriku, kao i time što je Priština eskalirala pokušaje ulaska u NATO i stvaranja vojske sto je sve suprotno rezoluciji 1244.

Tu su i posiljke oružja Prištini iz Velike Britanije i slanje instruktora, podsetio je Nebenzja i poručio kosovskim Albancima da se fokusiraju na rešenje teške socioekonomske situacije a ne da se naoruzavaju.

(Tanjug)

