Nebo postalo narandžasto: Apokaliptične scene požara u Americi (video)

U nekoliko američkih saveznih država besne požari zbog čega su u Kaliforniji, Oregonu, Montani naložene masovne evakuacije. U Kaliforniji, gde su pronađena tela još tri žrtve, velike količine dima i pepela zasenile su Sunce, a nebo je poprimilo narandžastu boju.

Eli Harik wears a mask while gazing at the Bay Bridge and heavy orange skies due to nearby wildfires hanging over San Francisco on Wednesday, September 9 @sfchronicle pic.twitter.com/B2wahjkeRw — Jessica Christian (@jachristian) September 9, 2020

Korisnici društvenih mreža objavljuju skoro nestvarne prizore iz svojih gradova, navodeći da su šokirani nedostatkom prirodne svetlosti.

​Mnogi požari u Kaliforniji izbili su krajem avgusta zbog udara munja u severnom delu te države.

Samo ove godine, izgorelo je više od 2,5 miliona hektara zemljišta.

No, those images are NOT Photoshop color tinted. It is that bad.#CaliforniaFires pic.twitter.com/ouEWj32Aqs — Ed Boon (@noobde) September 10, 2020

Tela tri osobe, žrtve požara, pronađena su severno od Sakramenta. Nekoliko ljudi je povređeno, a spasioci tragaju za 12 nestalih.

U Oregonu je i dalje aktivno najmanje 35 požara koje je guvernerka Kejt Braun nazvala „razarajućim i bez presedana“.

​Istovremeno u Vašingtonu, zbog katastrofalnih požara, kako su ih okarakterisali lokalni zvaničnici, proglašena je vanredna situacija.

(Sputnjik)

