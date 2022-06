Nehamer vidi prodor u rešavanju spora BUG i S. Makedonije

BEČ – Austrijski kancelar Karl Nehamer smatra da je bugarska skupština napravila prodor današnjom odlukom o odustajanju od veta na otvaranje pristupnih pregovora EU sa Severnom Makedonijom.

On je čestitao odlazećem bugarskom premijeru Kirilu Petkovu na ličnom zalaganju u rešavanju ovog pitanja.

Prema Nehameru odluka bugarske skupštine otvara nove mogućnosti ubrzava rešenje spora.

Međutim kancelar očekuje diskusije na strani Severne Makedonije.

„Verujem da je to pitanje rešivo“, kazao je on.

(Tanjug)

