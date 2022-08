Neizvestan ishod glasanja o (ne)poverenju vladi Abazovića

PODGORICA – Dva dana uoči vanredne sednice Skupštine Crne Gore na kojoj će se glasati o (ne)poverenju vladi Dritana Abazovića nije moguće predvideti ishod, a na stolu su najmanje tri opcije – pad vlade, prekomponovanju izvršne vlasti po principu „stare“ većine, nakon izbora 30. avgusta 2020. i formiranje prelazne vlade sa jedinim zadatkom da pripremi vanredne parlamentarne izbore.

Demokratska Crna Gora, koja je od Abazovića tražila da podnese ostavku, poručila mu je juče da će razmotriti njegov predlog o vraćanju na „staru“ većinu, ako im ga premijer dostavi pismeno.

Istovremeno, međutim, na jučerašnjoj sednici Skupštine jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević najavio je da će taj savez takođe podneti inicijativu za izglasavanje nepoverenja aktuelnoj vladi i inicijativu za smenu predsednice Skupštine Danijele Đurović.

Analitičar Zlatko Vujović kaže da treba sačekati sednicu stranačkog Predsedništva, ali smatra da Demokrate nemaju razloga da podrže Abazovića, nakon što je, kako kaže dosadašnja vlada temeljno eliminisala njihove kadrove, dok je Vladimir Pavićevih ubeđen da će vlada opstati i podseća da su Demokrate potpisale izjavu časti u kojoj piše da neće sarađiivati i praviti skupštinsku većiinu sa DPS-om.

Vujović podseća da su partije van parlamenta spremne za pad vlade što bi otvorilo mogućnost za izbor nove.

„Čini mi se ipak da je realnije očekivati da su Abazoviću dani na mestu premijera, prilično odbrojani, tj. mnogo su veće šanse da vlada padne nego da opstane,“ kazao je on za Tanjug.

Vujović naglašava da je aktuelni premijer potezima, kako tvrdi, odvlačenja zemlje ka agendi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, napravio puno ,,autogolova“ i na taj način lišio svoju partiju biračkog tela zahvaljujući kojem je ušla u parlament.

,,Bojim se da je gospodin Abazović prilično nepovratno urušio poziciju URA i da ona više nikada neće biti u poziciji kakvu je imala sada. Puno je tu nelogičnih poteza. On je bio u situaciji da uđe u istoriju kao najuspešniji premijer, kao premijer koji će okončati proces evropskih integracija, gde će Crna Gora dobiti datum ulaska u Evropsku uniju“, kaže on i ocenjuje da je Abazović to sve odbacio.

Kako kaže nije tajna da su brojni zapadni partneri i njihovi ambasadori, visoki zvaničnici, tražili od Abazovića da odloži potpisivanje Temeljnog ugovora, kako ne bi ugrozio dinamiku integracija.

„Na sve ove zahteve gospodin Abazović je reagovao jasno i rigidno, a to je da je prioritet Temeljni ugovor,“ rekao je Vujović, a na pitanje Tanjuga da li bi u slučaju da skupsttina izglasa poverenje Abazoviću to bio definitivni poraz Mila Đukanovića, odgovorio je odrečno.

„Bio bi to poraz onih koji su glasali za Abazovića“, tvrdi Vujović.

Vladimir Pavićević, međutim, smatra da vlada neće pasti i da će njen opstanaak biti najteži poraz DPS-a, koji će kasnije, kako predviđa, dovesti do kolapsa i podela unutar te stranke.

Smatra da Demokratska Crna Gora, na čijem čelu je bivši predsednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić, neće glasati za rušenje vlade. Kao razlog, analitičar navodi potpisanu izjavu časti u kojoj, kaže, piše da Demokrate neće sarađivati i praviti skupštinsku većinu sa DPS-om.

Ističe i da je posebna tema šta će se desiti nakon 19. avgusta, kada „sve maske padnu“.

Onda može da se razmišlja o tome, da li i na koji način osnažiti ovu vladu. Moja pretpostavka je da bi možda najracionalnije bilo da se napravi dogovor. Da se ovoj vladi omogući da radi još nekoliko meseci, da završi neke teme i pitanja koje je dobro počela, a onda da napravimo dogovor da se 17. aprila iduće godine ide uporedo i na izbore predsednika države Crne Gore i na vanredne parlamentarne izbore“, kazao je Pavićević za Tanjug.

Kao argumente za mišljenje da će vlada dobiti poverenje Skupštine navodi to što je, kako kaže, Milov DPS (Demokratska partija socijalista) previše slab u ovom momentu da bi mogao da iznese proceduru rušenja vlade do kraja.

„Na drugoj strani, imamo očiglednu situaciju da je ovo jedna reformska vlada koja je ubrzala proces evropske integracije Crne Gore i koja vodi najjaču borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u istoriji Crne Gore. Prema tome, teško je objasniti nekome, ko na primer nije tradicionalni saveznik DPS-a, da sada treba da se ruši takva vlada“, rekao je Pavićević.

On smatra da je potpisivanje Temeljnog ugovora korak napred za crnogorsko društvo, jer se tom odlukom, prema njegovim rečima, stavila tačka na temu koja je opterećivala društvo više od deceniju.

„Moja je procena da čin gospodina Abazovića kao predsednika vlade, realno govoreći, Crnoj Gori donosi stabilizaciju kao državi i Dritanu Abazoviću kao političaru. On je čovek koji zagovara građanske principe u crnogorskoj politici, uvažava da vernici imaju svoja prava, da moraju da budu uređeni odnosi između države i verskih zajednica“, rekao je Pavićević.

Skupština Crne Gore 19. avgusta glasa o povjerenju Vladi Dritana Abazovića, na predlog poslaničkih klubova Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije – Liberalne partija, Socijaldemokrata i Demokratske unije Albanaca.

(Tanjug)

