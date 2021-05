Nemačka vakciniše adolescente od 7. juna

BERLIN – Nemačka planira da napravi dovoljno vakcina protiv kovida 19 kako bi od 7. juna mogla da započne vakcinacija dece uzrasta između 12 i 16 godina, izjavila je danas kancelarka Angela Merkel.

„Svakom građaninu će biti ponuđena vakcinacija do kraja leta. To uključuje i one koji će sada biti obuhvaćeni vakcinacijom, a to su deca od 12 do 16 godina“, rekla je Merkel novinarima, prenosi Rojters.

Prema njenim rečima, deca i adolescenti mogu da se prijave za vakcinaciju kada se završi vakcinisanje prioritetnih grupa 7. juna.

Merkel je rekla i da roditelji ne treba da osećaju pritisak da vakcinišu svoju decu.

„Važna poruka svim roditeljima je – škola ne zavisi od pitanja vakcinacije. Nema indirektne prinude za roditelje. Vakcinacija nije obavezna“, objasnila je Merkel.

Prema zvaničnim podacima, u Nemačkoj ima oko 4,1 milion školske dece starije od 12 godina.

Barem prvu dozu primilo je više od 40 odsto od 83 miliona stanovnika.

(Tanjug)

