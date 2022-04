Nemačka vlada: Rusija počinila zločin nad civilima u Buči

BERLIN – Za zločin nad civilima u Buči su odgovorne ruske trupe, tvrdi nemačka vlada.

Portparol nemačke vlade Štefn Hebeštrajt kaže da se do tog rezultata došlo analizom informacija i materijala iz Ukrajine.

Satelitske slike, dodaje, pokazuju da su žrtve zločina najmanje od 10. marta ležale na ulicama.

On je naglasio da se ne radi o komercijalnim satelitskim snimcima.

„Verodostojni podaci potvrduju da su od 7. do 30. marta ruske bezbednosne i vojne snage bile na toj teritoriji. One su se bavile i ispitivanjem zarobljenika, koji su potom ubijani. To je saznanje koje imamo“, objasnio je Hebeštrajt, prenose nemački mediji.

Kazao je da je ciljano ubijanje koje su sprovele ruske trupe dokaz da ruski predsednik Vladimir Putin kao vrhovni komandant ne beži od ratnih zločina za postizanje svojih ciljeva.

„Rusko objašnjenje da se radi o nameštenim scenama i da ne postoji odgovornost ruskih trupa za ubijanje civila prema našem mišljenju je neodrživo“, naglasio je portparol nemačke vlade.

(Tanjug)

