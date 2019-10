Nemačka zabranila izvoz oružja u Tursku zbog Sirije

FRANKFURT – Nemačka je zabranila izvoz oružja u Tursku zbog turske vojne operacije na severoistoku Sirije, izjavio je nemački ministar spoljnih poslova Hajko Mas.

On je to rekao za nemački Bild am Zontag, prenosi Rojters.

„S obzirom na tursku vojnu ofanzivu na severoistoku Sirije, savezna vlada neće izdati nove dozvole za svu vojnu opremu koju bi Turska mogla koristiti u Siriji“, rekao je Mas.

Nemačka je samo u 2018. godini u Tursku izvezla oružje vredno 243 miliona evra, što je skoro trećina ukupnog nemačkog izvoza oružja.

(Tanjug)