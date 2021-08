Neočekivani „posetilac“ izronio iz mora nakon erupcije podvodnog vulkana (foto)

Novo ostrvo izronilo je iz mora kod obale Ivo Džima u Japanu nakon erupcije podmorskog vulkana koja je započela prošle sedmice, prenosi „Džapen tajms“ pozivajući se na japansku obalsku stražu.

Ostrvo u obliku latiničnog slova „C“ i prečnika oko 1 kilometar, obalska straža otkrila je u nedelju oko 1.200 kilometara južno od Tokija dok je u nedelju pratila erupciju iz vazduha, prenosi „Sputnjik internešnal“.

After several days erupting underwater, Japan's Fukutoku-Okanoba Volcano broke the surface in mid-August. This PlanetScope image shows the brand-new island and a swirling trail of pumice on August 15, 2021. pic.twitter.com/8M2P7QAkOI

— Planet (@planet) August 16, 2021