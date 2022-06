Nesic: Nisam potpisao zajednicku izjavu, suprotna interesu RS

BRISEL – Predsednik Demokratskog narodnog saveza (DNS) Nenad Nešić odbio je večeras u Briselu da potpiše zajedničku izjavu lidera parlamentarnih stranaka u BiH u Briselu jer, kako je naveo, smatra da ona nije u interesu Republike Srpske i da je u suprotnosti sa stavovima Narodne skupštine Republike Srpske. „Nenad Nešić isto misli i u Banjaluci i u Briselu. Meni je Republika Srpska uvek i svuda na prvom mestu, ne krijem se i ne bežim kao neki. Ako je Narodna skupština utvrdila stav da Republika Srpska smatra da je potrebno zadržati neutralan stav po pitanju krize u Ukrajini, niko od nas nema pravo da potpisuje izjavu u kojoj se daje kvalifikacija o toj krizi“, istakao je Nešić.

Iz DNS-a je saopšteno da Nešić smatra da je „u serviranoj izjavi bilo još spornih elemenata i političkih ciljeva koji su suprotni od onog što je utvrdila Narodna skupština“, prenosi RTRS.

„Niko od nas nema pravo da se obaveže da će sprovoditi političke i neustavne odluke Ustavnog suda BiH kojima se derogira i razvlašćuje Republika Srpska, suprotno Ustavu BiH i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Zar da potpišem da ćemo dati našu državnu imovinu, reke, šume? Moja ruka to potpisati neće!“, poručio je Nešić.

On je rekao da je „Narodna skupština još 2009. godine utvrdila platformu za promene Ustava BiH kako bi se implementirale presude Evropskog suda za ljudska prava“.

„Sada ođednom vaskrsava i mišljenje Venecijanske komisije prema kojem treba ukinuti Dom naroda PS BiH, ojačati nadležnosti BiH i preneti nove, te formirati nova ministarstva na nivou BiH. Takvu odluku ne može doneti nijedan lider, nego isključivo Narodna skupština a ja se nadam da ona to neće nikada uraditi“, poručio je Nešić.

On je naveo da su sve to sugestije koje je dao na tekst izjave još pre puta u Brisel, ali da one nisu uvažene.

„Nemam potrebu niti želju da se dodvoravam bilo kome vani. Moj posao je da vodim računa o našem narodu i našoj Republici. Ja izdajnik Srpske nikada biti neću, bez obzira na ličnu cenu. Nemam potrebu da dajem jeftine izgovore da nisam potpisao zbog Dodika, Komšića, ovog ili onog. Nisam potpisao zato što su Republika Srpska i Narodna skupština Republike Srpske za mene svetinja“, poručio je Nešić.

Sastanak političkih lidera BiH sa predstavnicima EU u Briselu je završen, a kako je rekao domaćin sastanka, predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel, posle osam sati razgovora postignut je ”politički sporazum o jakoj i kredibilnoj mapi puta kojom će se sprovovoditi reforme u BiH u cilji napretka ka evropskoj buducnosti”.

(Tanjug)

