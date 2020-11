Nestao misteriozni monolit iz pustinje u Juti (video)

Zvaničnici američke savezne države Juta saopštili su da je nestao misteriozni metalni monolit koji je primećen prošle nedelje u zabačenom delu pustinje na jugoistoku te države na severozapadu SAD.

Aliens? Artists? A mysterious metal monolith was just found in the Utah desert 👽 pic.twitter.com/JaUp3MimTc

