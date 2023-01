„Nestašica“ Deda Mrazova u Sjedinjenim Državama

VAŠINGTON – Jedan neobičan problem muči Sjedinjene Američke Države ove praznične sezone, a to je nestašica Deda Mrazova.

Grad Njujork sija od novogodišnjih lampica i ukrasa, a veseli i kompleksno uređeni izlozi robnih kuća privlače velike grupe kupaca. Sve je kako treba, osim brojnih praznih crvenih stolica u kojima obično sedi Deda Mraz i pozdravlja decu. Sjedinjene Države se suočavaju sa do sada neviđenim manjkom izvođača koji glume Deda Mraza, prenosi Glas Amerike.

“Manjak koji vidimo je posledica potražnje. Bilo da se radi o posetama kući ili radu u tržnom centru, potražnja je 20 odsto veća u odnosu na prošlu godinu i više od 120 odsto veća u odnosu na nivoe pre pandemije. Na svakog Deda Mraza koji nam se obrati da traži posao, imamo 20 klijenata koji traže Deda Mraza“, objašnjava Mič Alen iz organizacije „Iznajmite Deda Mraza“.

Alen kaže da je pored povećane potražnje, kovid ostavio stvarne posledice na “ponudu” Deda Mrazova.

„Tokom 2020. i 2021. kovid je posebno teško pogodio zajednicu Deda Mrazova. Zato smo u proteklih nekoliko godina izgubili nekoliko stotina zabavljača koji glume Deda mraza, odnosno oko 10 procenata njih i to bilo zbog kovida ili zato što su odlučili da okače o klin svoje crveno odelo”, objasnio je on.

Međutim, neke grupe ljudi imale su sreće i uspele su da iznajme Deda Mraza ove sezone, uključujući jedno naselje u Midltaunu u Nju Džersiju.

„Imali smo sreću što smo našli nekoga ko je bio spreman da dođe i obraduje našu decu. Znamo da je teško naći Deda Mraza ovih dana i baš smo zahvalni, bilo je divno”, kaže Geri Talp koji je organizovao zabavu za decu u svom komšiluku.

A mali gosti imaju svoje razloge zašto žele da pričaju sa Deda Mrazom.

„Ima puno poklona koje roditelji neće da vam kupe jer su možda preskupi, ali uvek možete da računate na Deda Mraza da ih donese”, priča nam Emili iz Nju Džersija.

A Deda Mraz je vrlo raspoložen da pomogne, osim što je ove godine premoren.

“Danas sam dobio 20 zahteva koje sam morao da odbijem jer već imam zakazane posete. U protekla dva meseca, odbio sam čak 580 poziva, i to je stvarno tužno“, navodi Džejms Keli, zabavljač koji glumi Deda Mraza.

Da bi odgovorile na nestašicu, organizacije kao što su Svetska mreža Deda Mrazova pojačale su svoje programe obuke, da bi inspirisale ljude da se pridruže porodici Deda Mrazova.

„Zato sam napravio razne časove i besplatne e-knjige da bi ljudi pokušali da glume Deda mraza I videli da li im taj posao odgovara. Misija mi je da regrutujem ljude širokog srca da pomognu tokom praznika”, kaže Ed Tejlor iz Svetske mreže Deda Mrazova.

Uz takve inicijative, ostaje nada da će sledeća godina doneti obilje Deda Mrazova spremnih da razvesele decu tokom praznika.

(Tanjug)

