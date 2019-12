Netanijahu: Izrael ima pravo da anektira Jordansku dolinu

TEL AVIV – Izraelski premijer Benjamin Netanijahu tvrdi da njegova zemlja ima puno pravo da izvrši aneksiju Jordanske doline.

Netanijahu je rekao da je o svom predlogu za aneksiju štrateškog dela „okupirane Zapadne obale“ razgovarao tokom sastanka u Lisabonu sa američkim državnim sekretarom Majkom Pompeom.

On je dodao da je rekao Pompeu da Izrael ima puno pravo da to uradi, ako se na to odluči, prenosi AP.

Izraelski premiijer rekao je i da se dogovorio sa Pompeom da rade na planovima za postizanje zajedničkog dogovora o odbrani.

(Tanjug)