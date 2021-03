Netanjahu i dalje objašnjava zašto nije putovao u UAE

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu nastavio je da objašnjava zašto ove nedelje nije otputovao u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE).

To je bilo najavljivano kao istorijski dogadjaj jer bi on bio prvi izraelski lider koji je posetio tu zemlju. Uz to se Netanjahu nadao da bi mu to doprinelo da ostane premijer posle parlamentarnih izbora u Izraelu 23. marta.

U četvrtak, 11. marta, kada je Netanjahu trebalo da otputuje za UAE, njegov kabinet je saopštio da je putovanje odloženo zbog nesporazuma s Jordanom o letu njegvog aviona kroz vazdušni prostor te države, a zatim i da je putovanje dovedeno u pitanje jer je Netanjahuova supruga Sara u bolnici.

Novi razlog odlaganja posete UAE Netanjahu je izneo danas, rekavši za izraelski TV Kanal 13 da je „bilo problema na nebu Saudijske Arabije“ – nedavnih raketnih napada pobunjenika u Jemenu, bliskih Iranu, prenela je agencija AP.

Izraelski premijer je nastajao da se predstavi kao iskusan državnik, sposoban da predvodi zemlju u teškim vremenima, čemu je trebalo da posluži ta poseta koja je, medjutim, ranije već triput odlagana zbog pandemije.

UAE su u avgustu postali treća arapska zemlja – posle Egipta i Jordana, koja je uspostavile diplomatske odnose s Izraelom.

(Beta)

