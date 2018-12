Neverovatan okršaj Tereze Mej i Junkera: Kako si me to nazvao?! (video)

Britanska premijerka Tereza Mej izjavila je danas da je imala „oštru“ razmenu reči sa predsednikom Evropske komisije Žan-Klodom Junkerom zbog njegove upotrebe reči „nebulozan“, kojom je, kako su neki sugerisali, hteo da opiše njene misli.

U saopštenju o pregovorima o „bregzitu“, Junker je kritikovao debatu o izlasku Britanije iz EU, navodeći da je povremeno bila „nebulozna i neprecizna“, prenosi AP.

What do you think they were saying?

​Mejova se danas tim povodom suočila sa njim, pa je Junker morao da je umiri zbog toga što je proglasio zahteve Britanije „nebuloznim“.

Suočena sa ogromnim pritiskom kod kuće, Mejova je prilikom susreta sa Junkerom delovala nervozno, navodi Rojters.

Na zvaničnom video-snimku njihovog susreta ne čuje se o čemu razgovaraju, ali se vidi da Junker pokretima ruke i klimanjem glavom, po svemu sudeći, nastoji da je umiri, prenosi britanska agencija.

Kako je preneo AP, Mejova je kasnije kazala da ju je Junker uverio da je „ono govorio o opštem nivou debate“, a ne o njenom ličnom stanju uma, prenosi Tanjug.

NEW – Two expert lipreaders tell 5 News that Theresa May accuses Jean-Claude Juncker of describing her as nebulous.

This is how the conversation went, according to the lipreaders: pic.twitter.com/IuP99fJiXG

— Channel 5 News (@5_News) December 14, 2018