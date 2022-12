Neverovatan snimak iz SAD-a: Pokušao da vozi po ledu, pa porazbijao sve automobile

Zbog vremenskih neprilika u Sijetlu, koje je uzrokovala arktička oluja, stvorili su se opasni uslovi za vožnju. To potvrđuje i snimak objavljen na Tviteru koji prikazuje automobil kako klizi niz ulicu i sudara se s nekoliko drugih automobila, piše Njujork Post.

One car tried to drive my hill and Queen Anne and hit all these parked cars who clue down the hill… insane. DON’T DRIVE. #seattle pic.twitter.com/wJsor6byDa

— Kaybergz (@kay0kayla) December 23, 2022